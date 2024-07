Policiais durante a operação que resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas na Rua Dinorah Mendonça - Foto: Divulgação

Policiais durante a operação que resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas na Rua Dinorah MendonçaFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2024 09:39

Rio das Ostras - Na Rua Dinorah Mendonça, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, uma ação policial resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV). A operação ocorreu após as guarnições receberem denúncias sobre a atividade ilícita na região.

De acordo com as informações fornecidas, as autoridades se dirigiram imediatamente ao local e, ao cercarem a área, conseguiram deter os três indivíduos envolvidos no tráfico. Com os suspeitos, foi encontrada uma quantidade considerável de entorpecentes, ainda em processo de contabilização.

Os detidos foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia para que a autoridade policial competente possa avaliar a ocorrência. O caso foi formalmente apresentado na 123ª Delegacia de Polícia, onde as investigações continuarão para aprofundar a identificação dos envolvidos e a origem das drogas apreendidas.