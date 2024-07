Rio das Ostras investe em infraestrutura para garantir abastecimento de água no bairro Âncora - Foto: Ilustração

Rio das Ostras investe em infraestrutura para garantir abastecimento de água no bairro ÂncoraFoto: Ilustração

Publicado 16/07/2024 10:38

Rio das Ostras — A Rio+Saneamento está intensificando suas ações no bairro Âncora, em Rio das Ostras, para resolver problemas crônicos de falta d'água que impactam milhares de moradores. Com investimentos concentrados em melhorias no sistema de abastecimento, a concessionária está realizando atualização cadastral, instalação de novos hidrômetros, conserto de vazamentos e expansão de redes.

As intervenções visam não apenas garantir o fornecimento contínuo de água, mas também melhorar significativamente a qualidade de vida da comunidade local. A ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Dourado e a implementação de tecnologias de monitoramento são passos cruciais para aumentar a eficiência operacional e a disponibilidade de água.

Além das melhorias estruturais, a Rio+Saneamento está engajada em um programa de engajamento comunitário, facilitando o acesso dos moradores aos serviços e promovendo a conscientização sobre o uso responsável da água. Um posto avançado de atendimento na Associação de Moradores do Âncora foi estabelecido para oferecer suporte e esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados.

Para Daniel Quintanilha, gerente comercial da Rio+, essas iniciativas representam um marco importante para a cidade. "Estamos comprometidos em proporcionar um futuro mais seguro e saudável para todos os residentes do Âncora. A infraestrutura de saneamento é essencial para o desenvolvimento sustentável e para garantir melhores condições de vida", disse.