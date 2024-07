Pesquisa revela sérios problemas na mobilidade urbana de Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 16/07/2024 14:03

Rio das Ostras - Uma pesquisa recente da ONG Centro de Liderança Pública expôs a crise enfrentada por Rio das Ostras em termos de mobilidade urbana e segurança viária. O indicador de morbidade no trânsito, que avalia o número de internações por acidentes de transporte terrestre a cada 100 mil habitantes, posicionou a cidade em uma preocupante 89° colocação nacional. Em contraste, a cidade vizinha, Macaé figura entre os melhores do país, ocupando o 5° lugar, evidenciando uma disparidade significativa de mais de 1000%.



Os problemas em Rio das Ostras são visíveis no cotidiano dos moradores, com frequentes notícias de acidentes e uma clara ausência de políticas públicas efetivas para melhorar a mobilidade local. Falta de ajustes no tráfego, semáforos frequentemente inoperantes, escassez de agentes de trânsito para organização das vias públicas, além da falta de segurança ao atravessar as ruas devido à ausência de sinalização adequada e apoio da Guarda Municipal nos horários de pico e de grande movimento são apenas alguns dos desafios enfrentados pela população.



Ruas esburacadas também são uma realidade, contribuindo para um cenário de caos no trânsito que afeta não apenas a mobilidade, mas também a qualidade de vida dos residentes. A pesquisa destaca a urgência de investimentos e ações coordenadas para enfrentar esses problemas, visando não apenas reduzir o número de acidentes, mas garantir um ambiente seguro e eficiente para todos que circulam pela cidade.