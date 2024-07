Proeis Rio das Ostras apresenta resultados positivos no combate à criminalidade - Foto: Divulgação

Proeis Rio das Ostras apresenta resultados positivos no combate à criminalidadeFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2024 11:57

Rio das Ostras - A atuação incansável dos policiais envolvidos no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) tem gerado resultados significativos no combate ao crime nas ruas do Município. Desde 2021 até 2024, foram registradas 177 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, resultando em 141 prisões efetuadas. Além disso, foram recapturados 10 foragidos e recuperados 35 veículos roubados.



Neste período, também foram retiradas de circulação 12 armas de fogo ilegais, e 67 ocorrências de apoio à Patrulha Maria da Penha foram atendidas, demonstrando o compromisso constante com a segurança da comunidade durante grandes eventos na cidade.



A implementação do Proeis trouxe melhorias significativas na segurança pública, incluindo o patrulhamento intensivo por veículos dedicados e a instalação de Bases Integradas de Segurança Pública em pontos estratégicos por toda a localidade.



Cosme Moreira, coordenador do Programa no Município, enfatizou a importância dessas iniciativas na vida cotidiana dos cidadãos, destacando que as estatísticas refletem o sucesso das operações. Desde o início de sua gestão em 2021, o foco tem sido direcionado à análise detalhada dos padrões criminais e à resposta assertiva às ocorrências, fortalecendo o combate à criminalidade.



"A segurança pública é uma prioridade absoluta. O Proeis veio para se estabelecer como parte essencial do nosso sistema de segurança, contribuindo de maneira decisiva para a proteção e tranquilidade de todos os munícipes", afirmou Cosme Moreira.



