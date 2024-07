Pinguim debilitado é resgatado na praia de Costazul - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Pinguim debilitado é resgatado na praia de CostazulFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 17/07/2024 09:39

Rio das Ostras - Na tarde desta terça-feira (16), um pinguim foi avistado na praia de Costazul, nas proximidades da Lagoa do Iriry, em Rio das Ostras. O animal estava visivelmente debilitado, o que gerou preocupação entre os moradores e frequentadores do local. A Guarda Ambiental foi prontamente acionada para realizar o resgate e prestar os cuidados necessários ao pinguim.



A presença de pinguins no litoral brasileiro não é incomum durante o outono e inverno, quando esses animais migram da Patagônia em busca de alimentos. Contudo, a condição debilitada deste pinguim específico chamou a atenção, indicando que ele possivelmente se desviou de sua rota migratória e acabou chegando à costa brasileira em estado fragilizado.



Os agentes da Guarda Ambiental atuaram rapidamente para garantir a segurança do animal, destacando a importância de ações coordenadas de resgate e preservação da fauna marinha. A Guarda Ambiental reforça que, em casos de avistamento de animais marinhos em situação de risco, é fundamental que a população entre em contato com as autoridades competentes para garantir o bem-estar dos animais e evitar qualquer tipo de intervenção inadequada.



Pinguim debilitado é resgatado na praia de Costazul, em Rio das Ostras