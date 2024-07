Vereador Joelson da Farmácia é detido em Costazul, Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Vereador Joelson da Farmácia é detido em Costazul, Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 22/07/2024 10:37

Rio das Ostras - No último sábado (20), o vereador Joelson da Farmácia, de Rio das Ostras, foi detido após desacatar policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) em Costazul. De acordo com relatos, o parlamentar apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.



O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, onde internautas expressaram suas opiniões. Um usuário comentou: "Recebeu um carinho especial do policial". Outro acrescentou: "Parabéns, policiais". Críticas também surgiram, como a de um internauta que escreveu: "Quem deveria dar o exemplo.

Desacato, está se achando coronel". Em outra postagem, um usuário avaliou: "Povo de Rio das Ostras, está mal servido, do prefeito até o vereador, escolham melhor seus candidatos, a cidade está entregue às traças".



Até o fechamento desta edição, a equipe de reportagem tentou contato com o vereador ou sua assessoria, mas não obteve resposta. A matéria continua em atualização.