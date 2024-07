Praça São Pedro se prepara para receber grandes shows no Festival Sesc de Inverno - Foto: Douglas Smmithy

Praça São Pedro se prepara para receber grandes shows no Festival Sesc de InvernoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/07/2024 11:05

Rio das Ostras - O 22º Festival Sesc de Inverno, considerado o maior evento cultural multilinguagem do Brasil, está em plena atividade, abrangendo 24 localidades no estado do Rio de Janeiro. Esta edição, a maior de todas, conta com uma programação variada que inclui música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais. Rio das Ostras é uma das cidades privilegiadas com atrações musicais gratuitas nos dias 27 e 28 de julho. A realização do evento conta com o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

A Praça São Pedro, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, será o palco dos grandes shows. A programação começa às 20h, prometendo animar o público da região. No dia 27, o cantor Gabriel Moura, conhecido por seu carisma e voz marcante, apresentará o “O Baile Charme Show”, que convida o público a dançar ao som de hits como “Burguesinha” e “Mina do Condomínio”. Já no dia 28, é a vez do grupo Molejo, famoso por sucessos como “Caçamba” e “Brincadeira de Criança”, trazer nostalgia e alegria aos presentes. Antes dos shows principais, o DJ Bispim comandará a festa a partir das 18h. A classificação dos shows é livre.

Cada edição do Festival Sesc de Inverno traz um tema para reflexão, refletido na identidade visual e na programação artística. Este ano, o conceito celebra a multiplicidade do Brasil, representada pelo acróstico “P-L-U-R-A-L”, que resume em seis palavras a diversidade cultural do país: Povos, Lugares, União, Raízes, Artes e Linguagens.

O tema destaca pilares como o reconhecimento das raízes e tradições brasileiras, a conexão das singularidades, a construção da identidade nacional, a valorização dos territórios, a troca de experiências e a celebração da diversidade cultural brasileira. O festival busca atingir um público cada vez maior, promovendo a interação entre artistas e público e destacando relevantes artistas da cena nacional. A programação completa está disponível no site oficial do festival.

Uma das novidades deste ano é o retorno do projeto Boca Suja, que distribui poemas de grandes nomes da poesia nacional impressos em guardanapos durante o festival. Em 2024, a homenageada é a poetisa Roseana Murray, reconhecida por suas obras infantojuvenis. Após se recuperar de um episódio de violência em Saquarema, Roseana está pronta para continuar encantando os leitores com suas histórias. “Viver é o milagre que nos guia” é uma das frases da autora que reflete sua resiliência e inspiração.