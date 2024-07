Molejão promete animar o público no Festival Sesc de Inverno em Rio das Ostras, encerrando o evento com clássicos do pagode neste domingo - Foto: Ilustração

Molejão promete animar o público no Festival Sesc de Inverno em Rio das Ostras, encerrando o evento com clássicos do pagode neste domingoFoto: Ilustração

Publicado 27/07/2024 15:28

Rio das Ostras - A Praia do Centro, em Rio das Ostras, será o cenário de um fim de semana repleto de música e cultura com o Festival Sesc de Inverno. O evento, que acontece nos dias 27 e 28 de julho, traz apresentações gratuitas de artistas renomados.

A programação começa no sábado às 18h, com o DJ Bispim abrindo o festival na estrutura montada na Praia do Centro. Às 20h, o cantor e compositor Gabriel Moura apresenta o Baile Charme Show, trazendo a atmosfera dos tradicionais bailes charme cariocas. Gabriel, co-autor de sucessos como "Burguesinha" e "Mina do Condomínio", interpretará não só seus hits mas também clássicos como "Radar" de Glória Groove e "Superstition" de Stevie Wonder.

Gabriel Moura, um dos fundadores da banda Farofa Carioca, destacou-se na cena musical brasileira nos anos 1990 e 2000. Além de sua carreira solo, ele tem uma rica trajetória no teatro, com mais de 40 trilhas sonoras em espetáculos, e foi premiado com o Prêmio Shell de Teatro em 2002.

No domingo, 28, o grupo Molejão fecha a programação do festival com uma apresentação às 20h. Formado por Andrezinho, Jimmy Batera, Claumirzinho, Lúcio Nascimento e Robson Calazans, o Molejão é conhecido por sucessos como "Caçamba", "Brincadeira de Criança" e "Dança da Vassoura". O show promete reviver grandes momentos do pagode nacional, com hits como "Paparico", "Cilada" e "Samba Diferente".