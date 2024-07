Material apreendido com suspeito de tráfico de drogas em Rio das Ostras, durante operação policial na Rua Pernambuco - Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2024 15:18

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras, uma operação policial resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas na Rua Pernambuco, próximo às "casinhas" da Cidade Praiana, um local conhecido por atividades ilícitas.

Durante patrulhamento, a guarnição avistou o indivíduo saindo da área e, ao abordá-lo, encontrou seis recipientes contendo um pó branco, possivelmente cocaína, além de um celular, R$50,00 em dinheiro, uma carteira com documentos e uma chave.



Ao ser interrogado, o suspeito admitiu ser "vapor", uma função relacionada à venda de drogas. Ele foi algemado conforme a Súmula Vinculante 11 e conduzido à 128ª Delegacia de Polícia (DP). O indivíduo foi entregue em perfeito estado físico e mental, com toda a ação sendo registrada por câmeras das viaturas policiais (COPS). Na delegacia, foi constatado que o suspeito já possuía várias passagens pelo sistema prisional, tendo sido liberado recentemente, em 8 de junho de 2024.











