Apresentação faz parte do projeto "150 anos de Aurora Musical" que tem o patrocínio da PetrobrasFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2024 11:17

Rio das Ostras - Fechando a série de concertos pelo Rio de Janeiro, a Orquestra de Sopros Nova Aurora - OSNA se apresenta no dia 7 de setembro, a partir das 19h, em Rio das Ostras, trazendo como convidado especial a banda macaense Raiz do Sana.

A apresentação faz parte do projeto “150 anos de Aurora Musical” que tem o patrocínio da Petrobras - através do programa Petrobras Cultural, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Governo Federal e o apoio institucional da Usina de Fomento Cultural.

Com direção artística do regente Hélio Rodrigues, a OSNA preparou o espetáculo repleto de sucessos nacionais em arranjos encomendados especialmente para a turnê dos 150 anos da Sociedade Musical Nova Aurora, como “Sonífera Ilha”, “Pagode Russo” e um medley de Alceu Valença: “Sina de Ouro”, “Anunciação”, “Tropicana” e “La Belle de Jour”.

A segunda parte do programa será dedicada às canções do Raiz do Sana no formato de Orquestra de Sopros, como “Pedro Mila”, “Catarina”, “Amor dos Amantes", entre outros. A apresentação contará com arranjos de Gilson Santos, além dos músicos Fábio Guma e Tobias Maciel, na voz. O local do concerto possui acessibilidade, com rampas e banheiros adaptados às Pessoas com Deficiência (PcD) e intérprete de Libras durante a apresentação.

Além do recital, o público irá prestigiar uma exposição biográfica que conta parte da história da Sociedade Musical Nova Aurora, indo desde a sua fundação na cidade de Macaé, passando pela criação da banda de música, transição para Banda Sinfônica em 2006, até alcançar o status atual de Orquestra de Sopros. Os presentes também poderão conhecer toda trajetória através dos livretos biográficos com os programas dos cinco concertos, que serão distribuídos ao público.