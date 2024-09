Menor é apreendido com drogas após tentativa de fuga em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Menor é apreendido com drogas após tentativa de fuga em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 10:56

Rio das Ostras - Durante um patrulhamento na Rua Alarico Polito de Menezes, no bairro Jardim Campomar, em Rio das Ostras, a guarnição da 3ª CIA se deparou com um adolescente em atitude suspeita, saindo de um terreno baldio empurrando uma bicicleta. Ao avistar os policiais, o menor abandonou a bicicleta e tentou fugir, entrando em outro terreno baldio. A guarnição cercou a área e conseguiu abordar o suspeito.

Durante a revista inicial, nada foi encontrado com o adolescente, mas ele confessou que havia escondido drogas nas proximidades. Os policiais localizaram 14 pinos de cocaína (28 gramas) e R$ 20,00 em dinheiro no local indicado. Ao ser levado à 128ª Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), uma revista minuciosa revelou mais dois pinos de cocaína (4 gramas) escondidos no bolso da bermuda do menor, além de R$ 1,50 em moedas.

O adolescente foi autuado pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, referentes ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, e ficou à disposição da Justiça. Toda a operação foi registrada pelas câmeras operacionais portáteis dos policiais, e o menor foi entregue à 128ª DP em perfeito estado físico e mental.