Maurício BM apresentou um plano de governo abrangente que visa enfrentar os desafios atuais da cidade e impulsionar seu desenvolvimento - Foto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 14:05 | Atualizado 04/09/2024 16:11

Rio das Ostras – Com a aproximação das eleições de 2024, Rio das Ostras se prepara para escolher seu próximo prefeito. Nesta edição da nossa série de entrevistas, apresentamos Maurício BM, candidato que traz consigo um plano de governo abrangente e específico para o futuro da cidade.



Maurício BM destaca que seu compromisso vai além de resolver os problemas que a cidade enfrenta há anos. Ele propõe uma gestão externa para o desenvolvimento estratégico, com projetos que abrem novas oportunidades e preparam Rio das Ostras para um crescimento sustentável.



"A cidade hoje enfrenta problemas antigos que já poderiam ter sido resolvidos por gestões passadas e que ainda causam prejuízos. Como Prefeito, estarei empenhado em abrir Rio das Ostras para novas oportunidades e construir uma cidade melhor para os próximos anos. Penso no futuro do Rio das Ostras com muita responsabilidade e quero, no futuro, olhar para trás e ter orgulho do trabalho que realizei como Prefeito", afirma o candidato.



ENTREVISTA



O DIA – Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?



MAURÍCIO BM: Nosso olhar está atento às demandas da educação e dos profissionais da rede municipal de ensino. Dentre as prioridades do nosso plano de governo está a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), pois entendemos que a valorização dos profissionais da educação é um pilar essencial para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Identificamos também, junto à rede municipal, a necessidade de ampliação e construção de novas unidades escolares para resolver a demanda reprimida e melhorar o acesso a esse direito básico, permitindo que crianças e jovens possam estudar mais próximos de suas residências. A prioridade será para os bairros com maior densidade populacional, como Cidade Praiana, Nova Cidade e Residencial Praia Âncora.



Outra meta é a construção de creches municipais, tanto na zona rural quanto na urbana, ampliando o número de vagas na educação infantil, especialmente na etapa de creche. Estamos empenhados em aumentar progressivamente o número de creches em tempo integral para atender às necessidades das famílias e promover maior desenvolvimento e proteção nessa fase tão vulnerável da vida das crianças. Sabemos que muitas mulheres precisam trabalhar e, muitas vezes, não têm uma rede de apoio familiar para ajudar na proteção e orientação educacional dos filhos. A escola deve ser uma referência para que, juntos, possamos desenvolver mais estabilidade e qualidade de vida.



Vale lembrar que, nas gestões passadas, o município, ao investir na construção de novas unidades escolares, optou por contratos de módulos para suprir a demanda de vagas. Esse problema vem sendo arrastado há anos. Rio das Ostras não precisa e não merece políticas públicas provisórias e paliativas. Vamos trabalhar para eliminar todas as salas modulares (contêineres) da rede municipal de ensino, economizando assim recursos públicos para investimentos em estruturas físicas mais duras e sólidas, promovendo uma educação mais humanizada.



Outra prioridade será a climatização de todas as escolas da rede municipal e a afirmação de um programa de educação especial inclusivo, garantindo aos alunos público-alvo da educação especial o direito de compartilharem os espaços comuns de aprendizagem. Isso será feito por meio da acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos/pedagógicos e às tecnologias assistivas. Também planejamos implementar um cartão digital para garantir, durante o período de férias escolares, a alimentação de nossas crianças e jovens, evitando que a falta ou mais alimentação impacte benefícios no desenvolvimento e aprendizagem. Além disso, vamos priorizar investimentos em segurança nas escolas, com a implantação do Programa Escola Bem Mais Segura, que incluirá vídeo-monitoramento, porteiros eletrônicos com identificação facial, sistemas de alarme e fortalecimento das ações da Ronda Escolar em parceria com a Guarda Municipal. Nossa gestão usará uma tecnologia aliada à educação para construir uma Rio das Ostras melhor.



Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?



É muito importante esclarecer a população sobre questões que impactam tanto no desenvolvimento da cidade quanto na qualidade de vida dos moradores. Neste tema, ressalto que fizemos um estudo sobre a situação do município em relação a vários eixos. Dentre eles, o que primordialmente precisa ser considerado é o saneamento básico, pois Rio das Ostras não possui sequer 30% de cobertura de saneamento básico. Em uma cidade com aproximadamente 160 mil habitantes e que, em 32 anos, pouco se investiu e avançou, não podemos perder de vista que um bom gestor precisa acompanhar as metas do marco de saneamento básico, que envolvem tratamento de água, coleta e tratamento de água água água esgoto, drenagem da água da chuva e, por fim, a gestão de resíduos sólidos e a limpeza urbana. Esses são direitos básicos da população, e precisam ser atendidos com uma visão de respeito ao meio ambiente, que é um dos principais atrativos de nossa cidade para o desenvolvimento turístico e econômico.



Não posso deixar de enfatizar que, devido a uma Parceria Público-Privada (PPP) feita na gestão de 2007 para resolver problemas dessa natureza, o município ficou individualizado. Ainda assim, o projeto não atendeu às necessidades da população da Cidade Praiana e arredores, deixando de solucionar os problemas de alagamento que prejudicam enormemente a vida desses moradores, que continuam sofrendo com inundações toda vez que chovem. Na nossa gestão, vamos priorizar o saneamento básico e, para avançarmos com a pavimentação e manutenção de vias públicas, já fizemos um levantamento e planejamento para atender às demandas identificadas.



Também é necessário considerar que o município está com seu Plano Diretor e de Zoneamento Urbano desatualizado há mais de 10 anos. Isso impacta diretamente na melhoria da cidade e no desenvolvimento socioeconômico, visto que Rio das Ostras é uma das cidades que mais cresce no Brasil e no estado. Portanto, estou comprometido em realizar uma gestão externa para o planejamento e execução de obras que possam impactar já nos primeiros anos, mas sempre pensando em infraestrutura a médio e longo prazo. Trabalhamos para a cidade e não pensamos somente no momento político.



Queremos ter orgulho de viver aqui e poder dizer que, como servidores públicos, estamos trabalhando para um novo futuro para Rio das Ostras.



Quais estratégias serão inovadoras para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?



Veja nossa cidade com grande potencial de desenvolvimento turístico e socioeconômico, e vamos começar priorizando investimentos para melhorias na infraestrutura e nos serviços, revitalizando, recuperando e modernizando espaços e patrimônios públicos, como praças e áreas de lazer e entretenimento. Para garantir mais segurança, vamos investir em recursos humanos e tecnológicos, para que as pessoas se sintam seguras e acolhidas em nossa cidade.



Trabalharei em um planejamento responsável, voltado também para um dos nossos maiores patrimônios, o ambiental, e fomentando projetos junto às empresas voltadas para o meio ambiente e sustentabilidade. Essa é uma das nossas metas para fortalecer o turismo local. Além disso, vamos ampliar as parcerias para a realização de grandes eventos, como o Jazz e festivais gastronômicos, entre outras atrações.



Queremos ter uma Rio das Ostras bem melhor para receber e atrair novos negócios e visitantes, oferecendo serviços de qualidade e atividades diversificadas ao longo de todo o ano.



O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?



Rio das Ostras tem uma linda história, e precisamos resgatar os valores e a cultura local. Temos um teatro, um sítio destruído, um centro de música e dança, a Casa da Cultura, entre outros pontos importantes, e vamos trabalhar para dar visibilidade a esses espaços, tornando-os mais visíveis durante o ano todo. Além disso, reconheço que a arte e a cultura desempenham um papel social importante na formação das novas gerações, na construção da identidade e no sentimento de pertencimento à história da nossa comunidade, além de promoverem a inclusão social.



Vamos investir nessas áreas, que são fundamentais para o fomento do turismo, para a valorização dos artistas locais, para a entrega da economia, para a geração de emprego e renda e que também atraem novos negócios dos mais diversos setores produtivos. Nossa gestão tem um planejamento estratégico para que as secretarias e autarquias trabalhem de forma integrada, mostrando o que Rio das Ostras tem de melhor, tanto para os moradores quanto para os visitantes.



Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?



Como dito anteriormente, nossa cidade é potente, mas precisa avançar em áreas importantes como inovação tecnológica, para atender às expectativas do mercado e dos consumidores, melhorar a mobilidade urbana, a segurança e a oferta de qualificação profissional. Além disso, precisamos preparar melhor os cidadãos de Rio das Ostras, especialmente os jovens, para que tenham mais acesso ao mercado de trabalho. Criei a Lei do Primeiro Emprego, que determina que as empresas locais garantam um percentual de vagas para jovens sem experiência profissional.



Como presidente da Câmara, desde o ano passado, venho fortalecer uma parceria com o Estado para que, o mais breve possível, possamos ter uma FAETEC com cursos de nível médio, garantindo mais acesso à educação e à formação profissional para a juventude. Vamos fortalecer as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, da Fazenda e de outras áreas afins, para melhor atender às demandas e apoiar os pequenos e médios negócios, empreendedores e associações, para que possam ter melhores condições de trabalho e de transações de seus produtos e serviços. Cuidar da cidade e das pessoas de Rio das Ostras é o nosso objetivo maior.



Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?



O município enfrenta uma carência e um grande déficit nessa área, tanto em relação aos recursos humanos e valorização dos profissionais, quanto na modernização dos equipamentos e instrumentos de trabalho da nossa Guarda Municipal. Para melhorar as ações de segurança, que têm um papel fundamental na proteção do cidadão e na ordem pública, vamos investir em um sistema de monitoramento e tecnologia de segurança urbana e realizar parcerias com o Estado para que Rio das Ostras tenha programas específicos na área de Segurança Pública, aumentando a eficácia e sua atuação em nossa cidade.



Esse fortalecimento na área de segurança incluirá atenção especial às ações externas para as escolas municipais e para as mulheres vítimas de violência. Nosso trabalho será benéfico para que as secretarias municipais e outros órgãos trabalhem juntos, melhorando as condições de vida da nossa população e avançando em outras áreas. Identificamos muitas demandas para a área de Segurança Pública, e essa é uma parte importante da nossa gestão, para que possamos promover o desenvolvimento socioeconômico da cidade e termos uma Rio das Ostras bem melhor.



Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?



Temos muitos desafios, que nos motivam a realizar grandes mudanças em Rio das Ostras. Aprendi muito durante os anos em que trabalhei na administração pública e na câmara municipal. Se queremos uma Rio das Ostras melhor para todos, precisamos fortalecer as relações com outras esferas do governo, órgãos e municípios para vencermos as dificuldades que muitas vezes são comuns a todos. A principal prioridade é melhorar e reordenar os serviços prestados pela Saúde, para garantir à população um atendimento médico mais ágil, medicamentos adequados e melhores condições de trabalho para que os profissionais possam atender às necessidades da população. Uma rede de Saúde bem estruturada ajuda a minimizar problemas que afetam diversas áreas, desde a qualidade de vida até o desenvolvimento econômico da cidade. Vamos fazer a diferença na saúde para entregar à população o que ela merece e pode ter.



Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?



Enquanto vereador e presidente da câmara, sempre mantém o olhar atento aos interesses da população. Considera fundamental que o executivo e o legislativo mantenham uma boa articulação política e diálogo para, juntos, atenderem aos interesses do município e do cidadão. Somos representantes do povo em ambos os espaços e estamos ali para administrar, fiscalizar, proporcionar e garantir o desenvolvimento da cidade e os direitos das pessoas. Acredito que os vereadores que entrarem, em respeito às suas eleições, terão esse entendimento, para fazermos uma política responsável em prol de uma Rio das Ostras Bem Melhor.



Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?



Aceitei o desafio de concorrer ao cargo de Prefeito porque tenho experiência administrativa, política e um grande desejo de ver Rio das Ostras como um município de referência em gestão pública. Acredito que as ameaças da cidade dependem de fornecer serviços públicos de qualidade para ganhar a confiança das pessoas que moram aqui, que têm interesse em passear, residir ou investir. Mais conectividade e modernização são essenciais para criar oportunidades econômicas, além de respeito ao dinheiro público e ao cidadão. Estou encantado por esta cidade e vejo a próspera, sendo um dos pontos turísticos mais desejados da nossa região, e com uma população satisfeita como a que tem aqui, é o que me faz acreditar que podemos transformar Rio das Ostras na cidade do futuro.



Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?



Tenho conhecimento dos problemas dessa área e já mapeei os principais pontos para que sejam priorizados, considerando as possibilidades orçamentárias e de planejamento do município. Rio das Ostras já poderia ter avançado muito nos últimos 32 anos em pavimentação e iluminação pública, mas encontrou um déficit significativo que exigirá investimentos para avanços nos próximos anos. Para garantir um bom planejamento da cidade, o Plano Diretor será uma peça fundamental no processo de planejamento urbano.



Como você pretende solucionar problemas clássicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?



Rio das Ostras é uma cidade que tem parte da sua arrecadação comprometida com uma dívida decorrente de uma PPP, mencionada anteriormente, que gera instabilidade aos cofres públicos e está na justiça para evitar maiores prejuízos. Um projeto bilionário foi implementado, mas não solucionou problemas graves de inundações e alagamentos. Vamos desenvolver projetos para melhorar a arrecadação municipal, captar recursos de outras esferas governamentais, fomentar o turismo local e atrair novos investidores. Precisamos melhorar a autonomia financeira municipal para investir em saneamento básico, infraestrutura, obras e outras áreas essenciais para o desenvolvimento de Rio das Ostras.