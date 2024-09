Drogas apreendidas durante operação que prendeu dois traficantes em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 11:03

Rio das Ostras - Durante uma operação policial em Rio das Ostras, dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas após confessarem o crime durante uma abordagem na Rua Santa Catarina. A guarnição, que havia recebido informações sobre a atividade criminosa, foi ao local e, apesar de não encontrar nada ilícito inicialmente, obteve a confissão dos suspeitos. Eles indicaram os pontos onde escondiam as drogas, levando os policiais a apreender 35 pinos de cocaína e 10 buchas de maconha.

Após a prisão, os policiais realizaram uma varredura nas proximidades e encontraram uma sacola com mais 54 pinos de cocaína e 111 buchas de maconha em um terreno baldio a cerca de 20 metros do local da abordagem. Os acusados tiveram seus direitos constitucionais lidos e foram algemados conforme a Súmula XI do STF. A avó do menor envolvido foi contatada, e ambos foram levados para a 128ª DP, onde foram entregues em plenas condições físicas e mentais.

O Delegado determinou que D.S.S. fosse preso conforme os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O menor, foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos artigos.