O investigado, de 39 anos, foi preso em flagrante - Foto: Ilustração

O investigado, de 39 anos, foi preso em flagranteFoto: Ilustração

Publicado 04/09/2024 20:17

Rio das Ostras - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Vulturino II em Rio das Ostras, com o objetivo de combater a produção, armazenamento e compartilhamento de fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil. A investigação teve início após uma notícia-crime que revelou a existência de uma sala de bate-papo em uma plataforma virtual, dedicada ao compartilhamento de imagens de abuso sexual contra menores.

Os agentes da PF identificaram o responsável pela criação da sala, um morador de Rio das Ostras. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram vídeos e fotos com conteúdo de abuso sexual infantil armazenados no celular do suspeito, de 39 anos, que foi preso em flagrante. Além do celular, os policiais apreenderam um notebook, um HD, três pen drives e dois cartões de memória, todos contendo material que será periciado.

PF apreende material durante Operação Vulturino II em Rio das Ostras, resultando na prisão em flagrante de suspeito por crimes relacionados ao abuso sexual infantil.