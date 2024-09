Ação eficiente da PM em Rio das Ostras recupera veículo roubado dos Correios e prende criminosos em flagrante - Foto: Divulgação

Publicado 05/09/2024 11:16

Rio das Ostras - Policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizaram uma operação bem-sucedida nesta quarta-feira (4), no bairro Âncora, em Rio das Ostras, que culminou na prisão em flagrante de dois homens acusados de roubar um veículo de carga dos Correios. A ação rápida da Patamo da 3ª Companhia da PM resultou na captura de Thiago Magalhães de Souza Silva e João Vitor Isaías Amorim, pouco depois de o crime ser reportado.



O veículo roubado e a carga foram recuperados durante a operação, que foi desencadeada logo após a comunicação do roubo. Além disso, o carro utilizado pelos criminosos para cometer o assalto já havia sido identificado em um roubo a residência no mês passado, também em Rio das Ostras. A polícia agora investiga a possível conexão entre esses suspeitos e outros crimes cometidos na região.

Os presos, a carga recuperada e o veículo utilizado no crime foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Macaé, onde a ocorrência foi formalizada. A ficha criminal de ambos os suspeitos já indicava envolvimento com o crime: Thiago Magalhães de Souza Silva possui antecedentes por roubo e receptação, enquanto João Vitor Isaías Amorim já responde por roubo e tráfico de drogas.







