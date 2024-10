Mandado de prisão contra suspeito de aplicar golpes do falso emprego é cumprido em Rio das Ostras por agentes do MPRJ - Foto: Ilustração

Publicado 11/10/2024 09:41 | Atualizado 11/10/2024 09:42

Rio das Ostras - Agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em colaboração com o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), prenderam um homem em Rio das Ostras, investigado por envolvimento no golpe do falso emprego. A operação faz parte da ação denominada "Vitrine de Ilusões", deflagrada pelo GAECO do Rio Grande do Norte (GAECO/MPRN).

O mandado de prisão foi expedido em razão das investigações realizadas pelo GAECO/MPRN, que descobriram um esquema de estelionato operado por criminosos do estado do Rio de Janeiro. As vítimas, residentes em Natal, eram abordadas por meio de aplicativos de mensagens com falsas ofertas de emprego em um hospital privado da capital potiguar. Para garantir a vaga, as pessoas eram instruídas a realizar transferências bancárias para pagar por supostos cursos exigidos no processo seletivo, que, na verdade, nunca existiu.

A operação “Vitrine de Ilusões”, iniciada no dia 1º de outubro, já havia cumprido mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Itaboraí, Cabo Frio e Rio das Ostras. Agora, com a prisão do investigado, espera-se desmantelar o grupo criminoso responsável pelos golpes.

A colaboração entre os núcleos de segurança dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte foi fundamental para o avanço das investigações e prisão dos envolvidos. O homem preso foi levado para a delegacia e ficará à disposição da Justiça.