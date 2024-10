Vídeo mostra casal suspeito de furtos em condomínios de Rio das Ostras e Macaé, utilizando técnicas profissionais para abrir fechaduras - Foto: Reprodução Câmera de Segurança

Publicado 16/10/2024 10:51

Rio das Ostras - Um vídeo circulando nas redes sociais tem causado preocupação entre moradores de Rio das Ostras e Macaé. As imagens mostram um casal realizando furtos em diversos condomínios da região, utilizando métodos sofisticados para entrar nas residências sem arrombar as fechaduras. Segundo relatos, o homem parece dominar técnicas profissionais de chaveiro, facilitando o acesso aos imóveis de forma discreta.

As ações do casal foram registradas em diferentes bairros, e o alerta já foi emitido para que os moradores fiquem atentos a qualquer atividade suspeita. Além do vídeo, algumas fotos também foram divulgadas, mostrando os suspeitos entrando em condomínios sem levantar suspeitas. A habilidade do criminoso em abrir portas sem causar danos tem sido um dos principais motivos de preocupação, já que dificulta a identificação imediata do crime.

De acordo com testemunhas, o casal já teria realizado furtos em Macaé antes de atuar em Rio das Ostras. As autoridades locais estão investigando o caso e pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre os suspeitos entre em contato com a polícia.