Vilarejo Praia lança Aqua Vila e se torna o 1º All Inclusive da Costa do Sol, com atrações para toda a família. - Divulgação

Publicado 15/10/2024 14:40

O turismo na Costa do Sol nunca mais será o mesmo. A região acaba de ganhar seu primeiro hotel All Inclusive, uma novidade que está sendo implementada pelo Vilarejo Praia Hotel, em Rio das Ostras, a partir do dia 16 de dezembro.

E não para por aí: o empreendimento do Grupo Vilarejo, que tem mais de 40 anos de atuação no setor hoteleiro, reforçou sua relevância no turismo do Rio de Janeiro ao inaugurar seu novo espaço de lazer aquático, que já está em operação.

Os pacotes de Natal e Réveillon são oportunidades imperdíveis para quem quiser estrear as novas atrações. Uma programação especial está sendo preparada para toda a família celebrar o bom velhinho e dar boas-vindas ao ano novo.

Com vista para o mar e um espelho d’água de 500 m², o novíssimo Aqua Vila tem como atração principal um brinquedo aquático de 11 metros de altura, com quatro toboáguas, cascatas, jatos de água e um baldão que libera uma queda d’água de 5 mil litros a cada 10 minutos.

Para adultos, o novo espaço conta, também, com uma piscina de ofurôs aquecidos com borda infinita para o mar, dois bares, uma área de churrasco e uma quadra poliesportiva.

O investimento de R$ 6 milhões na nova área reflete o foco do grupo em qualidade e inovação para atender diversos perfis de hóspedes, incluindo famílias, casais e grupos empresariais.

O novo espaço aquático representa 30% de expansão da área de lazer do empreendimento e acompanha um cuidadoso retrofit, que inclui o lançamento do Bar da Praia, uma parceria Ambev com o Vilarejo, uma nova área de lareira, duas novas piscinas, quadra poliesportiva, salão de eventos de 800m2 e um novo Bar Noturno.

“O Aqua Vila é o resultado de muito esforço e carinho pelos nossos hóspedes. Estamos orgulhosos de como essa expansão fortalece não só o Vilarejo Praia, mas também o turismo local. Com as novas atrações, reafirmamos nosso compromisso de oferecer um produto de alto padrão, que se renova e se adapta às expectativas das famílias que nos escolhem para descanso e lazer”, comemora do diretor dos hotéis Vilarejo, João Mello.

O projeto prioriza a sustentabilidade, com um reservatório de 40 mil litros que capta água da quadra poliesportiva, usada na limpeza e no abastecimento das piscinas; e acessibilidade, com rampas e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Um time de profissionais treinados em primeiros socorros garante a segurança, utilizando equipamentos modernos que são referência no mercado de piscinas.