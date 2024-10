Cantor Hiata se apresenta nesta quarta-feira (16), interpretando grandes sucessos do pop rock nacional e internacional, além de hits da MPB - Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 09:18

Rio das Ostras - Os moradores de Rio das Ostras e região podem curtir mais uma semana de shows ao vivo no Plaza Shopping, na Vila Gourmet, um espaço que combina gastronomia variada com música de qualidade, sem consumação obrigatória. A agenda cultural é contínua, com apresentações todos os dias, trazendo desde pop rock até sertanejo, samba e MPB.

A programação começa nesta quarta-feira (16), às 19h30, com o cantor Hiata interpretando grandes sucessos do pop rock nacional e internacional, além de hits da MPB. Na quinta-feira (17), Xandão embala a noite com reggae, pop rock e MPB, também às 19h30.

Para quem curte sertanejo, na sexta-feira (18), às 19h30, a cantora Valquiria Marvila traz os hits do gênero e do pop para animar o público. Já no sábado (19/10), Jess Rock assume o palco com um repertório de pop rock nacional.

O domingo (20) começa mais cedo, às 18h, com o ritmo contagiante do samba e pagode, sob o comando do cantor Virlla. E a diversão continua durante a semana: na segunda-feira (21), Leo Victor traz uma mistura de sertanejo, pop rock e MPB para animar a noite de happy hour. Na terça-feira (22), Josiel Maia encerra a programação com o melhor do sertanejo e modão.