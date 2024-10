Drogas apreendidas pela Polícia Militar em operação no bairro Nova Cidade, Rio das Ostras, que gerou um grande prejuízo ao tráfico - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas pela Polícia Militar em operação no bairro Nova Cidade, Rio das Ostras, que gerou um grande prejuízo ao tráficoFoto: Divulgação

Publicado 17/10/2024 06:10

Rio das Ostras - Na madrugada desta quarta-feira (16), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizaram uma significativa apreensão de drogas no bairro Nova Cidade, em Rio das Ostras, resultando em um prejuízo estimado de R$ 81.500 ao tráfico local. A ação foi parte de uma operação deflagrada após o roubo de um veículo no Parque de Tubos, que levou a buscas intensivas em várias áreas da cidade.



Durante a operação, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que traficantes estariam escondendo entorpecentes em uma área de mata na região de Nova Cidade. Ao se deslocarem para o local indicado, os agentes encontraram um tonel enterrado contendo 3.260 pinos de cocaína, totalizando 6,520 kg da droga.



Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde o caso foi registrado. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição das drogas na área.



A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população para o sucesso de operações como essa e incentiva o uso do Disque Denúncia para fornecer informações sobre crimes e atividades suspeitas de forma anônima, garantindo o sigilo do denunciante.

