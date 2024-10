Polícia Militar apreende veículo com equipamentos de instalação de internet clandestina em Rio das Ostras; ocupantes responderão em liberdade - Foto: Reprodução

Polícia Militar apreende veículo com equipamentos de instalação de internet clandestina em Rio das Ostras; ocupantes responderão em liberdadeFoto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 09:48

Rio das Ostras - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) interceptaram na quarta-feira (16), um veículo vermelho durante uma operação na Alameda do Canal, em Rio das Ostras, e apreenderam equipamentos usados para instalações de internet clandestina. Os ocupantes do carro não possuíam a documentação necessária para a atividade, o que levou ao encaminhamento do caso para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP).

De acordo com a ocorrência, os suspeitos foram ouvidos e liberados para responder em liberdade, com base no Artigo 183 da Lei 9.472/97, que regula crimes envolvendo serviços de telecomunicação sem autorização. A polícia acredita que o grupo tem ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que estaria utilizando a prática clandestina de telecomunicações para expandir suas atividades ilícitas na região. As investigações continuam para apurar o envolvimento da organização criminosa e identificar outros possíveis envolvidos.

Polícia Militar apreende veículo com equipamentos de instalação de internet clandestina em Rio das Ostras; ocupantes responderão em liberdade Foto: Reprodução