Polícia Civil de Rio das Ostras realiza operação no bairro Boca da Barra, resultando na prisão de quatro suspeitos de associação ao tráfico - Foto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 10:00 | Atualizado 17/10/2024 10:01

Rio das Ostras - Policiais da 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) de Rio das Ostras prenderam na quarta-feira (16), quatro homens envolvidos com o tráfico de drogas durante uma operação no bairro Boca da Barra. A ação foi motivada por denúncias anônimas, que levaram as autoridades ao local onde os suspeitos atuavam como "olheiros" e "vapores" — responsáveis por vigiar a área e distribuir entorpecentes.

Os agentes identificaram o grupo em um quiosque próximo a um ponto conhecido pela movimentação do tráfico. Durante a abordagem, foram apreendidas drogas que estavam escondidas nas redondezas. Os homens foram detidos e conduzidos à delegacia, onde, após prestarem depoimento, foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações continuam para desmantelar a rede criminosa que atua na região.