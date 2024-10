Suspeito reincidente é detido com drogas e dinheiro em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Suspeito reincidente é detido com drogas e dinheiro em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 21/10/2024 15:34

Rio das Ostras - Durante patrulhamento no bairro Recanto, em Rio das Ostras, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e associação ao tráfico na Rua Vinícius de Moraes, Cantinho do Mar. A guarnição, ao passar em frente a um depósito de bebidas, conhecido ponto de venda e consumo de entorpecentes, avistou quatro indivíduos. Um deles foi flagrado com um tablete de maconha (4g) no bolso e R$ 185 em espécie.

O suspeito, já conhecido pelas autoridades por envolvimento anterior com o tráfico de drogas na mesma área, foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade judiciária. Posteriormente, o caso foi transferido para a 123ª Delegacia Central de Flagrantes. Apesar do histórico, não houve necessidade do uso de algemas, e o indivíduo foi entregue em perfeitas condições físicas e psicológicas. Toda a operação foi registrada pela câmera operativa pessoal (COP) da guarnição.

O suspeito permanecerá preso pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 do Código Penal, referentes ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.