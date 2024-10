Materiais apreendidos durante a operação do 32º BPM, que frustrou o plano de sequestro em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 19/10/2024 17:39 | Atualizado 19/10/2024 17:39

Rio das Ostras - Policiais militares do 32º BPM realizaram uma importante operação em Rio das Ostras, prendendo quatro homens suspeitos de planejar o sequestro de uma família no bairro Nova Cidade. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas que apontaram para a iminência do crime.

Durante a abordagem a um veículo Golf, os agentes encontraram duas pistolas 9mm com 28 munições, uma capa de colete balístico, três toucas ninjas e um cinto de guarnição, que seriam utilizados no sequestro. Os presos, identificados como Alcimar "Jota", Lucas "Chester", Márcio "Dentinho" e Gabriel "GB", possuem um extenso histórico criminal, incluindo tráfico de drogas, homicídio e roubo, sendo conhecidos como líderes da facção Comando Vermelho na região.

Após a prisão, os quatro criminosos foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde foram autuados por associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo. A rápida resposta da polícia evitou o desfecho trágico do plano de sequestro e reforçou a segurança na cidade.

