Mulher foi detida em flagrante após jogar água fervente sobre o companheiro em Rio das Ostras, causando queimaduras gravesFoto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 12:30

Rio das Ostras - Nesta quinta-feira (17), a Polícia de Rio das Ostras prendeu uma mulher acusada de tentativa de homicídio. O crime ocorreu após a vítima, um homem que sofreu queimaduras de 2º grau em 12% do corpo, ser atendido no pronto-socorro local. De acordo com as investigações, durante uma crise de ciúmes, a mulher jogou água fervente sobre o homem enquanto ele dormia.

A polícia foi acionada rapidamente e, após iniciar as buscas, localizou a suspeita ao retornar para casa. Ela foi conduzida à 128ª Delegacia de Polícia, onde passou pelos procedimentos legais e agora está à disposição da Justiça no sistema prisional.