Exame Municipal de Ensino Fundamental de Rio das Ostras oferece chance de certificação para alunos a partir de 15 anosFoto: Ilustração

Publicado 21/10/2024 14:48

Rio das Ostras - Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Exame Municipal do Ensino Fundamental de Rio das Ostras (EMEFRO) em 2024. Estudantes interessados em obter a certificação de conclusão do Ensino Fundamental têm até o dia 25 de outubro para realizar o cadastro e garantir sua participação no exame, que será aplicado no dia 24 de novembro, das 9h às 14h. As regras detalhadas estão no Edital 12/2024, disponível na edição nº 1741 do Jornal Oficial.

Podem participar do EMEFRO os alunos com 15 anos ou mais, matriculados no 8º e 9º anos do Ensino Fundamental Regular ou nas fases do Módulo II da Educação de Jovens e Adultos (EJA), desde que completem a idade mínima até a data da prova. A participação é voluntária.

As inscrições devem ser realizadas diretamente na escola onde o aluno está matriculado. O próprio aluno pode fazer o procedimento, se for maior de idade, ou seu responsável legal no caso de estudantes menores de 18 anos. É necessário apresentar documento de identificação com foto no momento da inscrição. Alunos com deficiência ou necessidades especiais podem solicitar atendimento especializado.

O exame será composto por uma redação e 50 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Inglês, Educação Física, Arte, Geografia, História, Matemática e Ciências. O material de estudo está disponível para os inscritos na plataforma E-VIRTU@L Aluno.

Para ser aprovado e obter a certificação, o aluno deve atingir pelo menos 50% de acertos tanto na prova objetiva quanto na redação. Aqueles que forem aprovados serão considerados concluintes do Ensino Fundamental, com emissão do certificado pela Secretaria de Educação. O resultado final será divulgado no dia 6 de dezembro.