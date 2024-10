O jovem talento já fez participações em shows com Alana Sant, ex-The Voice Brasil, Vivian Alves, da banda Brucelose, e Vanessa Rios, vocalista da banda Capim com Mel - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - A música nordestina cruza o Brasil e encontra cada vez mais espaço no Sudeste. E quem está contando os dias para esse encontro são os fãs de Odoguiinha, a nova sensação do forró eletrônico e reggaeton. Com shows previstos para Macaé e Rio das Ostras, a chegada do jovem cantor pernambucano à Região dos Lagos já desperta expectativa entre o público. A turnê deve acontecer entre março e abril de 2025, e as negociações com casas de shows locais estão na reta final.

Douglas Fernando, conhecido artisticamente como Odoguiinha, vem de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Aos 19 anos, ele já acumula mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, consolidando seu nome no cenário musical. “Minha missão é levar a energia e a identidade da nossa cultura para todo o Brasil”, declarou o artista, que tem como referências nomes como Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro.

Originalmente do forró eletrônico, Odoguiinha agora aposta em fusões de ritmos para ampliar seu alcance. Seu último lançamento, “Muero por Tenerte”, é uma faixa em espanhol que mescla reggaeton e sonoridades tropicais, e marca sua estreia em outro idioma — um movimento ousado para expandir sua audiência.

O jovem talento já fez participações em shows com Alana Sant, ex-The Voice Brasil, Vivian Alves, da banda Brucelose, e Vanessa Rios, vocalista da banda Capim com Mel.

Enquanto os acordos para os shows em Macaé e Rio das Ostras se concretizam, os fãs fluminenses se mobilizam nas redes, expressando ansiedade e carinho pela chegada do ídolo. A presença de Odoguiinha no interior do Rio promete não apenas um espetáculo vibrante, mas também uma celebração da diversidade cultural brasileira, unindo influências nordestinas e fluminenses.

“Vai ser incrível poder sentir a energia dessa galera do Sudeste”, comenta Odoguiinha, que já está preparando um repertório especial para as apresentações.