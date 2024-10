Equipes do Iterj em campo realizam cadastramento dos moradores de Rio das Ostras para regularização fundiária - Foto: Divulgação

Equipes do Iterj em campo realizam cadastramento dos moradores de Rio das Ostras para regularização fundiáriaFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2024 18:50

Rio das Ostras - O processo de regularização fundiária em Rio das Ostras deu um novo passo com o início do cadastramento dos moradores do Loteamento Residencial Praia Âncora. A ação, conduzida pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj), busca garantir a titulação de propriedades e diminuir o número de moradias irregulares na cidade.

A iniciativa, que faz parte de um acordo firmado com a autarquia vinculada à Secretaria de Estado das Cidades, contempla 32 quadras do bairro e tem duração de três anos. As visitas técnicas e o levantamento topográfico são parte essencial do projeto, permitindo o mapeamento da área e a coleta de informações detalhadas sobre os ocupantes.

A coordenadora de Regularização Fundiária do município, Andréa Costa, reforça a importância da colaboração dos moradores. "Receber a equipe identificada e participar do processo é fundamental para garantir a conclusão do levantamento e a futura titulação dos beneficiários", afirmou. Após o cadastramento inicial, os moradores deverão comparecer à Coordenadoria de Regularização Fundiária para complementar o cadastro socioeconômico e avançar para a etapa de registro das propriedades.

Além do Praia Âncora, outras áreas como Operário e Bosque D'Areia estão previstas para serem incluídas no projeto por meio de um aditivo que está em tramitação. O objetivo é assegurar a legalização de imóveis e promover mais segurança para os moradores dessas localidades.