A edição deste ano da Mostra vai apresentar em média de 25 coreografias por dia - Foto: Divulgação

A edição deste ano da Mostra vai apresentar em média de 25 coreografias por diaFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2024 18:54

Rio das Ostras - Os amantes da dança não podem perder a oportunidade de assistir, neste final de semana, sábado (19) e domingo (20), a partir das 19h, no Teatro Municipal Joel Barcellos, de Rio das Ostras, apresentações de vários estilos na 3ª Mostra de Dança Expressart. O objetivo é proporcionar aos artistas a opção de exibir seus trabalhos, sem nenhum caráter competitivo.

A edição deste ano da Mostra vai apresentar em média de 25 coreografias por dia, com a participação de companhias, grupos bailarinos e dançarinos de todas as faixas etárias (infantil, juvenil e adultos), de várias cidades e até de outro Estado. As apresentações vão mostrar uma ampla variedade de estilos de danças, como Ballet, Dança contemporânea, Dança urbana, Twerk Dance, Jazz, Sapateado e muito mais.

De acordo com os produtores, Breendo Moraes e Juhly Sthefanny, formados pelo Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, a ideia é valorizar a dança como um todo. “Estamos reunindo diversos dançarinos com o objetivo de fortalecer as manifestações artísticas e valorizar a diversidade cultural, gerando maior interesse da população com o intuito de agregar público, estimular processos criativos, experiências e conexões”, explicou Breendo Moraes.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma da Sympla ou na bilheteria do Teatro. O ingresso social está no valor de R$20 + 1kg de alimento não perecível. O objetivo da arrecadação dos alimentos não perecíveis é distribui-los em parceria com a Associação Égide Portelinha como forma de ação social. Fundada desde de 2018, essa associação tem como missão proteger, amparar e acolher pessoas de baixa renda, que vivem em estado de vulnerabilidade, necessidade básica ou exclusão social.

A 3ª Mostra de Dança Expressart foi contemplada no Edital da Lei Paulo Gustavo, na Chamada Pública 021/23 – Fomento à Realização de Projetos Culturais no segmento de Dança, por meio da Fundação Rio das Ostras de Cultura.