Drogas prontas para venda são apreendidas em operação policial em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2024 09:17

Rio das Ostras - Durante patrulhamento pela Rua Antônio Apicelo, em Rio das Ostras, policiais militares detiveram três suspeitos ligados ao tráfico de drogas. Ao avistarem a guarnição se aproximando da esquina do Mercado El Shaday, um dos acusados tentou fugir, mas foi rapidamente abordado. Durante a revista, foram encontrados seis pinos de cocaína e R$ 160 em espécie com ele. Um segundo suspeito estava com um celular, enquanto o terceiro não portava nada de ilícito.

A operação foi intensificada após informações de que o primeiro detido estaria escondendo mais drogas em um terreno baldio próximo. Ao realizar buscas no local, a guarnição encontrou uma sacola com 150 pinos de cocaína, todos embalados e prontos para venda, idênticos aos que haviam sido apreendidos anteriormente.

Os três foram encaminhados à delegacia, e o menor de idade teve acompanhamento familiar conforme previsto pela legislação.