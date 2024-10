Ações incluem coleta de preventivo e agendamento de mamografia para as mulheres na faixa etária recomendada - Foto: Divulgação

Publicado 22/10/2024 15:14

Rio das Ostras - Neste sábado (26), a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras realizará o Dia D da Campanha Outubro Rosa. A partir das 8h, a população terá acesso a serviços como a coleta de exames preventivos (sem necessidade de agendamento) e o agendamento de mamografias, voltado para mulheres que se encontram dentro da faixa etária recomendada para o rastreamento do câncer de mama.

Os interessados devem se dirigir ao Centro de Saúde Extensão do Bosque, localizado na Avenida Guanabara, s/nº, Extensão do Bosque, onde os atendimentos ocorrerão das 8h às 17h.

Como parte da campanha, também acontecerá a "Caminhada Rosa", cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de colo uterino. A concentração será às 8h na Praça José Pereira Câmara, no Centro, com destino final no Centro de Saúde Extensão do Bosque.

Ao longo de outubro, diversas unidades de saúde já estão promovendo atividades educativas para mulheres e suas famílias, distribuindo materiais informativos e orientando sobre a prevenção do câncer. Nesta semana, algumas ações estão programadas:

- Quinta-feira (24): Das 13h às 16h, na Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria (COGA), haverá marcação de mamografias para mulheres dentro da faixa de rastreamento, além de palestras e dinâmicas sobre prevenção do câncer de mama. Também será oferecido o teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

- Sexta-feira (25): Das 14h às 17h, no Centro de Saúde Extensão do Bosque, equipes estarão distribuindo materiais educativos e orientando a população sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.