Os suspeitos foram conduzidos à 128ª Delegacia de Polícia - Foto: Reprodução

Os suspeitos foram conduzidos à 128ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução

Publicado 23/11/2024 20:30

Rio das Ostras - A Polícia Federal, em parceria com agentes da delegacia local, desarticulou um esquema de circulação de moedas falsas em Rio das Ostras. Dois suspeitos foram presos após a interceptação de uma encomenda nos Correios, onde foram localizadas dez cédulas de R$ 100 falsificadas.

As investigações apontaram que o grupo adquiria as notas por meio de transações na internet, utilizando o serviço postal para distribuir o dinheiro ilícito. O objetivo era introduzir as cédulas no comércio local, causando prejuízos aos estabelecimentos.

Os suspeitos foram conduzidos à 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram à disposição da Justiça. A operação reforça o combate à falsificação de moeda e busca proteger comerciantes e consumidores de práticas criminosas.