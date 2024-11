Evento ECO Games Rio das Ostras 2024 promoverá atividades esportivas, educativas e inclusivas, com destaque para a ECO RUN e ações de preservação ambiental - Foto: Ilustração

Publicado 26/11/2024 11:21

Rio das Ostras - Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, Rio das Ostras será o palco de um evento que vai reunir esporte, sustentabilidade e inclusão social em um único espaço. O ECO Games Rio das Ostras 2024, promovido pelo Grupo Eco Games, reunirá diversas associações locais, como o Projeto Na Onda, a Associação de Beach Tennis de Rio das Ostras, a Associação de Bodyboard de Rio das Ostras e o Centro de Treinamento de Altinha CruciAlta, para proporcionar uma experiência única que integra a prática esportiva à conscientização ambiental.

Além das competições esportivas, o ECO Games 2024 se destacará por suas ações educativas, promovendo a preservação ambiental e oferecendo oficinas de reciclagem, palestras e atividades interativas. A inclusão social também estará no centro do evento, com a participação da Associação Autismo, Natureza e Arte, que trará para o evento atividades inclusivas voltadas para crianças e jovens com autismo. Essa parceria reforça o compromisso do evento em tornar-se um espaço de aprendizado e acessibilidade para todos, sem exceção.

A ECO RUN, uma corrida de 5 km marcada para o dia 1º de dezembro, será um dos principais momentos do evento. A largada ocorrerá às 8 horas na Praia de Costa Azul, e a premiação será feita de maneira simbólica: os vencedores receberão mudas de plantas, reforçando a mensagem de cuidado com o meio ambiente. O evento não só celebrará o esporte, mas também estimulará a ação em prol de um futuro mais sustentável.

Com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e de diversas empresas parceiras, o ECO Games 2024 se firmará como um marco para a cidade, oferecendo à população uma oportunidade única de se envolver com ações de impacto positivo. Serão dois dias de competições, atividades educativas e muito mais, transformando Rio das Ostras em um exemplo de como esporte e sustentabilidade podem caminhar juntos em prol de um futuro mais inclusivo e responsável.