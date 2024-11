Obra inicial ainda não resolve os gargalos de trânsito e segurança do trecho - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 25/11/2024 08:00

Rio das Ostras - O prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Carvalho Balthazar, tem mantido diálogo direto com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para assegurar a continuidade e ampliação das obras de duplicação da RJ-106 no trecho entre Rio das Ostras e Macaé. A inclusão de uma ciclovia também é uma das prioridades do futuro gestor, que destaca a importância da infraestrutura para a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.

Em recente reunião com Cláudio Castro, ocorrida em Brasília, Carlos Augusto reforçou a necessidade de ampliar o convênio "Somando Forças", firmado entre o município e o estado. A obra inicial, conduzida pela empresa Oriente Construção Civil Ltda., contempla apenas 4,4 km dos quase 10 km necessários para uma ligação segura e eficiente entre as cidades. O prefeito eleito também apontou a ausência de uma ciclovia no projeto inicial como um erro que precisa ser corrigido nas próximas etapas.

"Estamos em constante contato com o governo estadual para garantir que essas obras, tão fundamentais para a mobilidade e o desenvolvimento da região, não sejam interrompidas. Nosso compromisso é concluir a duplicação e corrigir as falhas, como a ausência de infraestrutura para ciclistas", afirmou Carlos Augusto.

O ofício enviado à aual gestão municipal, liderada por Marcelino da Farmácia, destaca o impacto positivo que a continuidade do projeto terá para a população local e também para os cidadãos de Macaé. Carlos Augusto solicitou a prorrogação do convênio estadual e a inclusão de recursos no orçamento municipal para a contrapartida financeira necessária à continuidade da obra. Além disso, pediu que o atual prefeito de Macaé, Welberth Rezende, seja informado sobre as etapas futuras do projeto, dado o impacto regional da iniciativa.

Com um orçamento inicial de R$ 35,1 milhões — sendo R$ 25,1 milhões provenientes do governo estadual —, a obra inicial ainda não resolve os gargalos de trânsito e segurança do trecho. Carlos Augusto se comprometeu a continuar buscando apoio técnico e financeiro junto ao estado, assegurando que Rio das Ostras não perca essa oportunidade de investimento estratégico.

A duplicação da RJ-106 e a construção da ciclovia são vistas como prioridades pelo governo eleito, que enxerga na parceria com o estado uma oportunidade de transformar a mobilidade urbana e promover o desenvolvimento regional.