Motocicleta apreendida após manobras arriscadas na Rodovia Amaral PeixotoFoto: Divulgação

Publicado 24/11/2024 10:24

Rio das Ostras - Uma ação da polícia no Centro de Rio das Ostras resultou na apreensão de uma motocicleta e na condução de um motociclista à delegacia. Durante patrulhamento na Rodovia Amaral Peixoto, os agentes identificaram um homem realizando manobras perigosas ao conduzir o veículo equilibrando-se em apenas uma roda, o que representava risco iminente para pedestres e demais usuários da via.

A guarnição, seguindo orientações para intensificar a segurança no trânsito, realizou um cerco tático com o apoio de outra equipe. A abordagem foi concluída com sucesso, e o condutor foi conduzido à delegacia local, onde os fatos foram formalizados. A motocicleta foi apreendida e ficará à disposição para procedimentos administrativos e legais.

