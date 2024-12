Evento oficializou o reconhecimento do mandato que terá início em 1º de janeiro de 2025 - Foto: Divulgação

Evento oficializou o reconhecimento do mandato que terá início em 1º de janeiro de 2025Foto: Divulgação

Publicado 16/12/2024 21:51 | Atualizado 16/12/2024 21:51

Rio das Ostras - Na tarde desta segunda-feira (16), o prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Baltazar, foi diplomado em cerimônia realizada às 14h no Fórum da cidade. O evento oficializou o reconhecimento do mandato que terá início em 1º de janeiro de 2025, marcando uma nova etapa para o município após uma campanha histórica de renovação política.

Em discurso emocionado, Carlos Augusto destacou a grandeza do momento e o peso da responsabilidade que assume ao voltar à gestão municipal. “É uma responsabilidade e uma honra muito grande porque representa a vontade de milhares de pessoas que sonham com o resgate de Rio das Ostras. Vamos trabalhar com muita dedicação para fazer da cidade novamente uma referência em qualidade de vida para a população”, declarou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, lideranças políticas, familiares e apoiadores do prefeito eleito. Durante o evento, foi reafirmado o compromisso da nova gestão em priorizar áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego.

Carlos Augusto ressaltou que sua vitória representa o desejo de mudança da população e prometeu unir esforços para devolver à cidade a credibilidade e o protagonismo que marcaram momentos de sua história.

A posse está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025, quando o novo prefeito assumirá oficialmente o cargo, iniciando um novo capítulo para Rio das Ostras com promessas de progresso, desenvolvimento e qualidade de vida para a população.