Marcelo Ayres entrega prêmio em evento que reconheceu empresas sustentáveis no comércio e turismo do estado do RioFoto: Divulgação

Publicado 18/12/2024 12:54

Rio das Ostras - O presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Marcelo Ayres, participou da cerimônia do Prêmio Visão Consciente, realizada pela Fecomércio RJ, no Rio de Janeiro. Ayres representou o comércio varejista da região e teve a honra de entregar um dos prêmios que destacaram empresas do setor de bens, serviços e turismo por práticas inovadoras voltadas à sustentabilidade e responsabilidade social.

O evento ressaltou a relevância do compromisso empresarial com ações que integram desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Os premiados receberam o Troféu Visão Consciente, um certificado de reconhecimento e a oportunidade de participar do NRF Retail’s Big Show 2025, em Nova York, considerada a maior feira de varejo do mundo.

Marcelo Ayres destacou o impacto positivo dessas iniciativas, afirmando que elas inspiram outros empresários a adotarem uma postura responsável e consciente. Segundo ele, o prêmio reforça a possibilidade de crescimento sustentável, gerando benefícios para a sociedade e o meio ambiente.

O presidente da Fecomércio RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, também enfatizou a importância da premiação como estímulo ao desenvolvimento de práticas empresariais que aliam responsabilidade social e respeito ao meio ambiente às estratégias de negócios. Ele reforçou o papel da Fecomércio RJ no fortalecimento das empresas e na promoção de avanços para a economia e a sociedade.