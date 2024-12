Comerciantes locais garantem a queima de fogos de Réveillon em Rio das Ostras, mantendo viva a tradição da virada do ano - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 18/12/2024 12:59

Rio das Ostras - Apesar do cancelamento oficial da queima de fogos de Réveillon pela Prefeitura de Rio das Ostras, a tradição do espetáculo pirotécnico será mantida graças à união do Núcleo Gourmet, CDL e empresários locais. A decisão de suspender a festa oficial foi tomada após impugnações no processo licitatório e as exigências da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). Contudo, para não deixar a cidade sem a tradicional queima de fogos, os comerciantes assumiram os custos do evento.

O show pirotécnico será realizado na Orla de Costa Azul, na virada do ano, trazendo de volta a celebração que marca o início de 2025. A união do setor empresarial local se mostrou essencial para garantir o espetáculo, que costuma atrair turistas e moradores durante o Réveillon.

Em 13 de dezembro, a Prefeitura anunciou em suas redes sociais que não haveria a realização da queima de fogos naquele ano, devido aos problemas enfrentados no processo licitatório. Embora a administração municipal tenha seguido os prazos e exigências legais, o evento não pôde ser viabilizado. A notícia causou frustração entre a população e turistas, já que o Réveillon é uma das principais atrações da cidade, especialmente durante o verão.