Curso Capacita Audiovisual quer formar novos talentos na produção cinematográficaFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 14:40

Rio das Ostras - Para quem sonha em entrar no mundo do audiovisual, a oportunidade chegou. A Associação Égide e a Fundação Rio das Ostras de Cultura estão promovendo o Curso Capacita Audiovisual, voltado para iniciantes na área. Com inscrições gratuitas até 28 de fevereiro, os interessados devem se cadastrar pelo WhatsApp (22) 99211-6053, onde receberão o link para preencher o formulário.

Com 25 vagas disponíveis, o curso acontece em março de 2025 na Escola Municipal Nilton Balthazar, no Jardim Mariléa. A idade mínima para participação é 14 anos, e menores precisam de autorização assinada pelos responsáveis. Apenas alunos com 80% de presença receberão certificação.

O professor e produtor cultural Matheus de Martini, formado pela UFF, comandará as aulas, que abordarão desde a história do audiovisual até aspectos técnicos e produção final. O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo.