Quiosques das orlas do Centro e Costazul passam por fiscalização orientativa antes do CarnavalFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2025 19:39

Rio das Ostras - Com a proximidade do Carnaval, a Prefeitura de Rio das Ostras intensificou as ações de fiscalização nos quiosques das orlas do Centro e de Costazul. A operação conjunta, conduzida pela Secretaria de Turismo, Coordenadoria da Vigilância Sanitária, Coordenadoria Geral de Fiscalização (Comfis) e Procon, teve caráter orientativo, reforçando as boas práticas no atendimento ao público.

Os permissionários receberam instruções sobre normas sanitárias, direitos do consumidor e condutas adequadas para garantir um serviço de qualidade aos visitantes e moradores durante o período carnavalesco. De acordo com Michele Mansur, coordenadora executiva do Procon, a iniciativa visa preparar os comerciantes para atender de forma correta e respeitosa, assegurando uma experiência positiva para todos.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Nirvana Braga, destacou a importância da integração entre os órgãos municipais para um Carnaval seguro e organizado. Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro, ressaltou que a ação fortalece a economia local ao incentivar boas práticas no setor turístico.