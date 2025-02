Autoridades debatem estratégias para fortalecer a prevenção ao uso de drogas e álcool em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2025 13:21 | Atualizado 24/02/2025 13:21

Rio das Ostras - A Câmara Municipal de Rio das Ostras, foi palco do I Encontro de Políticas de Prevenção ao Uso de Drogas e Álcool, promovido pela Secretaria de Assistência Social. O evento ocorreu no Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo e teve como objetivo fortalecer a integração entre secretarias e órgãos municipais na formulação de estratégias eficazes para enfrentar esse desafio social.

A mesa de abertura contou com a presença do secretário de Assistência Social, Carlos Correia, da subsecretária da Atenção Básica em Saúde, Rosimeri Azevedo, da secretária de Educação, Esporte e Lazer, Marcele Raquel Martins, além de representantes da Câmara dos Vereadores, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de entidades ligadas à infância e adolescência.

Durante o encontro, Carlos Correia destacou a importância da intersetorialidade na gestão pública e reforçou o compromisso da Assistência Social em atuar na reconstrução da cidade. Rosimeri Azevedo ressaltou os desafios enfrentados na rede de saúde e enfatizou a necessidade da concretização do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD). Já Marcele Raquel Martins pontuou o papel da Educação na prevenção ao uso de substâncias, defendendo ações conjuntas para a formação integral dos estudantes.

A programação incluiu a apresentação de três eixos temáticos: estratégias da Secretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química, políticas sobre drogas em Nova Friburgo e o plano municipal de prevenção voltado para os alunos da rede pública.

Um dos momentos de destaque foi a entrega da Moção de Aplausos à Doutora Joana Darc, da Secretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química. O evento também contou com a presença dos vereadores André Braga e Cláudio Miranda, além de representantes da OAB e demais autoridades.