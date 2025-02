Cepro promove evento carnavalesco com foco na proteção e conscientização infantil - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 15:12

Rio das Ostras - O Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) promove no dia 1º de março, sábado de Carnaval, o bloquinho “Pule, Brinque e Cuide”, evento que une folia e conscientização para a proteção dos direitos infantojuvenis. A programação acontece das 16h às 18h na sede do Cepro e faz parte de uma mobilização nacional contra violações de direitos na infância.

A iniciativa conta com a parceria de entidades como o movimento Faça Bonito, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O tema do bloquinho foi lançado em 2023 como resposta ao aumento de casos de exploração infantil durante o Carnaval. No feriado de 2024, 35% das denúncias recebidas pelo Disque 100 estavam relacionadas a crimes contra crianças e adolescentes. O objetivo do evento é conscientizar a população sobre exploração sexual, trabalho infantil, consumo de álcool por menores de idade e desaparecimento de crianças.

“Proteger a infância e a adolescência é um compromisso coletivo. Festas populares exigem atenção para evitar violações de direitos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça esse dever compartilhado entre Estado, família e comunidade”, afirma Guilhermina Rocha, presidente do Cepro.

O bloquinho contará com atividades lúdicas, pintura, música e brincadeiras, além da distribuição de materiais informativos sobre prevenção e denúncia de crimes contra menores. A campanha também reforça a importância da vacinação infantil para um Carnaval seguro.