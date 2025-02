Publicado 25/02/2025 15:16

Rio das Ostras - Rio das Ostras, reconhecida como a capital do jazz e do blues no estado do Rio de Janeiro, se prepara para a quarta edição do Carna Jazz, um festival que une a vibração do Carnaval à elegância do jazz. Pela primeira vez, o evento se estende por quatro dias, consolidando-se como um dos principais atrativos culturais da cidade. As apresentações acontecem no palco Iriry, montado na rotatória da Lagoa do Iriry, com dois shows diários.

Além de levar música de qualidade ao público, o festival reforça a valorização da música instrumental e a interação entre artistas e espectadores.

O Carna Jazz é realizado pela Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Fundação Rio das Ostras de Cultura, em parceria com a Azul Produções e a Like Produtora. O evento conta com o patrocínio da Seagems.

PROGRAMACAO

Sabado, 01/03

17h – Rafa Filgs com show Elis in Blues, em Homenagem a Elis Regina

118h30 – Marvio Ciribelli com a contora Sheila Sa

Domingo, 02/03

17h – Robson Farah com o show Batucagem

18h30 – Bloco Os Imortais com homenagem a Cazuza, Tim Maia e Renato Russo

Segunda, 03/03

17h – Orquestra Sambaqui

18h30 – Orquestra Voadora

Terca, 04/03

17h – Mulheres de Chico

18h30 –Afroribeirinhos