Luísa Lacerda se apresenta com violão e banda em espetáculo que celebra a música brasileiraFoto: Divulgação
Luísa Lacerda leva música e emoção ao Teatro Municipal de Rio das Ostras
Show "O Canto e a Asa" apresenta repertório autoral e sucessos da música brasileira com acessibilidade garantida
Luísa Lacerda leva música e emoção ao Teatro Municipal de Rio das Ostras
Show "O Canto e a Asa" apresenta repertório autoral e sucessos da música brasileira com acessibilidade garantida
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Temperoterapia abre inscrições com aula inaugural em Rio das Ostras
Oficinas gratuitas de gastronomia artesanal combinam aprendizado, convivência e criatividade
Tomógrafo móvel chega a Rio das Ostras para zerar fila de exames
Unidade instalada no Centro vai atender pacientes com demandas reprimidas desde 2024
Mais eficiência na limpeza: Rio das Ostras aposta em novo contrato e reforço de equipes
Cidade ganha equipamentos modernos e maior efetivo para varrição, poda e roçada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.