Luísa Lacerda se apresenta com violão e banda em espetáculo que celebra a música brasileiraFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 11:10

Rio das Ostras - A cantora e violonista Luísa Lacerda sobe ao palco do Teatro Municipal Joel Barcellos nesta quinta-feira (25), com o show “O Canto e a Asa”, divulgando seu álbum lançado em março de 2024. O espetáculo mistura canções autorais com sucessos de sua carreira e obras de novos compositores, mostrando a diversidade e a riqueza da música brasileira.

Para a apresentação, marcada para começar às 20h, Luísa será acompanhada por Lucas Gralato no violão, Elísio Freitas na guitarra e baixo, Diego Zangado na bateria e percussão, e contará ainda com intérprete de Libras, garantindo a acessibilidade a todos os públicos.

O projeto integra o Edital Fluxos Fluminenses e recebe apoio do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla, custando R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), e o teatro está localizado na Avenida Amazonas, s/n, Extensão Novo Rio das Ostras.