Servidores participam de encontro no CRAS Central para discutir capacitação e apoio ao empreendedorismo localFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 14:03

Rio das Ostras - O CRAS Central, no Parque da Cidade, em Rio das Ostras, recebeu nesta semana representantes do Sebrae Rio, em uma ação voltada para identificar demandas estruturais e de capacitação da unidade. A visita faz parte de um plano de parceria que busca modernizar os serviços oferecidos pelos CRAS e ampliar a capacitação de servidores.

O Sebrae Rio vai promover rodas de conversa em todas as quatro unidades do município, começando pelo CRAS Central no dia 4 de novembro, seguido pelo CRAS Sul, na Cidade Beira Mar, no dia 5, CRAS de Rocha Leão, no dia 6, e CRAS Norte, em Cláudio Ribeiro, no Âncora, no dia 7, sempre a partir das 14h. O tema central será “Posso ser MEI e continuar no Bolsa Família”, voltado para orientar famílias sobre empreendedorismo e inclusão econômica.

Segundo o secretário de Assistência Social, Carlos Correia Júnior, a parceria permitirá soluções mais ágeis para pequenos reparos nas unidades e qualificação dos servidores, sem custos adicionais para o município. O Projeto de Inclusão Produtiva do Sebrae foca na emancipação social e econômica de grupos em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação profissional, mentoria e suporte técnico a empreendedores, incluindo pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, catadores de recicláveis e idosos.

As iniciativas devem fortalecer a assistência social e criar novas oportunidades de geração de renda para a população, aproximando serviços públicos e empreendedorismo local.