Policiais do Segurança Presente capturam suspeito após acidente na Ponte EstaiadaFoto: Reprodução

Publicado 15/10/2025 14:03

Rio das Ostras – Um homem que conduzia uma moto sem placa e sem capacete caiu na Ponte Estaiada em Rio das Ostras na manhã desta terça-feira (14), após uma perseguição do Segurança Presente. O suspeito, usando apenas chinelos, acelerou ao ser abordado na Rodovia Amaral Peixoto, no Centro, tentando escapar da ação policial.

A perseguição seguiu em alta velocidade até a ponte, onde ele perdeu o controle da moto durante uma manobra defensiva de um dos policiais, provocando sua queda. No acidente, outro motociclista, que não percebeu a ação, também caiu, mas não sofreu ferimentos graves.

O suspeito foi capturado pelos policiais ainda na calçada da ponte e conduzido à 128ª Delegacia de Polícia Civil, próximo ao local, junto com a motocicleta sem placa. A ação chamou atenção para a importância do uso de equipamentos de segurança e a necessidade de atenção redobrada dos motociclistas nas vias urbanas.