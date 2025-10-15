Policiais do Segurança Presente capturam suspeito após acidente na Ponte EstaiadaFoto: Reprodução
Perseguição policial termina em acidente na Ponte Estaiada em Rio das Ostras
Suspeito cai de moto sem capacete e causa a queda de outro motociclista; ação do Segurança Presente evita ferimentos graves
Sebrae chega aos CRAS de Rio das Ostras para capacitar servidores e apoiar empreendedorismo
Parceria vai oferecer rodas de conversa sobre empreendedorismo e inclusão produtiva, fortalecendo serviços sociais e oportunidades econômicas
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Reforma Tributária impulsiona modernização da nota fiscal em Rio das Ostras
Sistema da NFS-e ganha novo padrão nacional e oferece mais transparência para empresas e cidadãos
Foragido por tráfico é capturado após ação de inteligência em Rio das Ostras
Homem foi localizado por policiais do 32º BPM em operação discreta no bairro Extensão Serramar
Alunos transformam frutas da horta em doces e sustentabilidade em aprendizado em Rio das Ostras
Projeto de Gastronomia Rural Sustentável incentiva o aproveitamento integral dos alimentos e valoriza a cultura do campo
