Corredores se preparam para largada na Lagoa do Iriry, ponto turístico da cidadeFoto: Divulgação
Rio das Ostras recebe primeira edição da corrida Super 10k
Prova reúne atletas de diferentes níveis em percurso de 10 km pelas ruas da cidade
Sebrae chega aos CRAS de Rio das Ostras para capacitar servidores e apoiar empreendedorismo
Parceria vai oferecer rodas de conversa sobre empreendedorismo e inclusão produtiva, fortalecendo serviços sociais e oportunidades econômicas
Perseguição policial termina em acidente na Ponte Estaiada em Rio das Ostras
Suspeito cai de moto sem capacete e causa a queda de outro motociclista; ação do Segurança Presente evita ferimentos graves
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Reforma Tributária impulsiona modernização da nota fiscal em Rio das Ostras
Sistema da NFS-e ganha novo padrão nacional e oferece mais transparência para empresas e cidadãos
Foragido por tráfico é capturado após ação de inteligência em Rio das Ostras
Homem foi localizado por policiais do 32º BPM em operação discreta no bairro Extensão Serramar
