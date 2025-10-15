Corredores se preparam para largada na Lagoa do Iriry, ponto turístico da cidade - Foto: Divulgação

Corredores se preparam para largada na Lagoa do Iriry, ponto turístico da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 14:10

Rio das Ostras – A cidade vai sentir a energia dos atletas neste domingo, dia 19, com a estreia da Corrida Super 10k. A prova, que terá largada às 6h45 na Lagoa do Iriry, promete movimentar corredores e admiradores da modalidade em um percurso que passa pelos bairros Costazul, Ouro Verde e Jardim Bela Vista.

Os participantes podem se inscrever on-line, garantindo kits com chip de cronometragem e medalha de conclusão. Além das medalhas, os cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino, receberão troféus, e haverá premiação também para campeões por categoria e atletas com deficiência.

O evento contará com o apoio da Guarda Municipal, garantindo segurança e organização durante toda a prova. A iniciativa tem suporte institucional da Subsecretaria de Esporte e Lazer da cidade, que busca incentivar hábitos saudáveis e fortalecer o esporte local.