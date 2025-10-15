Raquel Dimar apresenta "A Vermelhidão da Flor", um mergulho musical na força e nos saberes das mulheres - Foto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 14:14

Rio das Ostras – A força da mulher e os ritmos da ancestralidade tomam conta do palco do Teatro Municipal Joel Barcellos nesta sexta-feira, dia 17. O show “A Vermelhidão da Flor”, gratuito, promete encantar o público às 19h30 com uma viagem sonora pelos tambores, pelo congado, maracatu e coco, exaltando a cultura negra e a diversidade da música brasileira.

Idealizado e criado pela cantora e compositora Raquel Dimar, o espetáculo nasceu de uma imersão artística intensa, apoiada pela Lei Aldir Blanc por meio do edital Caminhos Culturais da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Durante a preparação, Raquel contou com o trabalho conjunto da cantora Titane, da preparadora corporal Irene Ziviani e da Capitã de Congado Katia Aracelle, de Belo Horizonte, aprofundando-se nos saberes dos reinados mineiros do congado.

Inspirado na canção autoral “Parir-se”, o show traça uma jornada feminina que une superação, força e encantamento pela vida, enquanto convida o público a refletir sobre experiências humanas universais. O repertório combina canções próprias de Raquel Dimar e de compositores mineiros e fluminenses, incluindo homenagens a ícones da MPB como Sérgio Pererê e Milton Nascimento.

No palco, Raquel Dimar divide a cena com Diogo Spadaro (direção musical, violão e guitarra), Matheus Jazz Bass (baixo) e Sabatuk (percussão), oferecendo ao público uma experiência rica em ritmos e significados.