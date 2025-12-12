Representantes da ZEN detalharam propostas para organizar o trânsito e facilitar o deslocamento diário dos funcionários - Foto: Divulgação

Representantes da ZEN detalharam propostas para organizar o trânsito e facilitar o deslocamento diário dos funcionáriosFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 11:18

Rio das Ostras - Empresas instaladas na Zona Especial de Negócios colocaram a mobilidade dos trabalhadores no centro do debate durante reunião com a Administração Pública de Rio das Ostras. O encontro uniu gestores e empresários em uma conversa direta sobre segurança viária e transporte, temas que influenciam a rotina de quem passa boa parte do dia circulando pela área industrial.

Os representantes da ZEN apresentaram um pacote de solicitações que nasce da experiência de quem lida diariamente com o fluxo intenso de veículos. A pauta inclui um novo projeto de sinalização vertical e horizontal, pensado para reduzir riscos, organizar melhor o trânsito e evitar acidentes em pontos críticos. A iniciativa, segundo os empresários, já conta com disposição do próprio setor produtivo para financiar a implantação, reforçando o interesse conjunto em melhorar a circulação na localidade.

Outra demanda ganhou peso pela realidade dos trabalhadores: a criação de um terminal de transporte público que garanta deslocamentos mais confortáveis, com horários regulares e estrutura adequada. A proposta foi apresentada como uma necessidade urgente para quem depende dos ônibus e enfrenta longos percursos diários.

O secretário de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, Alexandre Pitombo, ouviu cada demanda e confirmou que a equipe técnica já trabalha em um novo projeto. A expectativa é que a solução apresentada dialogue com o que foi exposto pelas empresas e melhore de forma efetiva as condições de tráfego e acesso à ZEN.