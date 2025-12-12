Honda Titan apreendida no Palmital após PM confirmar que o veículo tinha registro de roubo - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 11:19

Rio das Ostras - A equipe do 32º BPM mostrava atenção redobrada quando cruzou uma das vias do Palmital e encontrou uma motocicleta estacionada, sem placa e com sinais que despertaram desconfiança. A cena, comum para quem vive em regiões com grande circulação, acabou virando o ponto de virada para recuperar o bem de uma moradora que havia perdido sua moto para o crime poucos dias antes.

A Honda Titan 150, vermelha, chamava atenção não apenas pela ausência da placa, mas também pelas características idênticas às de uma moto tomada em assalto no Cantagalo em 04 de dezembro. A lembrança do alerta recente fez com que os policiais consultassem o sistema e confirmassem que o veículo era realmente o que havia sido roubado.

Notificada, a proprietária foi até a delegacia para apresentar o registro de ocorrência e acompanhar os procedimentos. O veículo permaneceu na 128ª DP, onde passará por perícia antes de ser devolvido.

A ação reforçou a importância das rondas constantes, que muitas vezes devolvem às vítimas não só seus bens, mas também a sensação de segurança que o crime tenta roubar.