Honda Titan apreendida no Palmital após PM confirmar que o veículo tinha registro de rouboFoto: Divulgação
Moto roubada é reconhecida em rua do Palmital e PM frustra plano de receptadores em Rio das Ostras
Patrulha atento do 32º BPM identifica veículo sem placa, confirma registro de roubo e devolve alívio à dona da moto
Empresas da ZEN pressionam por melhorias e pedem novo terminal de transporte em Rio das Ostras
Reunião aproxima setor produtivo e gestão municipal e reforça urgência por segurança viária e mobilidade para trabalhadores
Programa Rio+Perto leva atendimento direto ao Âncora e facilita negociação de débitos
Ação itinerante aproxima serviços de saneamento da comunidade e oferece oportunidade para moradores organizarem as contas antes de 2026
Prefeituras da Região dos Lagos recebem Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ
Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia estão entre os quatro únicos municípios do Estado a obter a certificação
Dr Serginho destaca queda da criminalidade e diz que 2025 é um dos anos mais seguros de Cabo Frio
Proeis ampliado, RAS pago e novas viaturas são destacados como pilares dos resultados
Daniela Soares antecipa 13º salário e paga abono inédito em Araruama
Aposentados e pensionistas também terão direito ao benefício, pago pela primeira vez no município. Pagamentos serão efetuados nesta sexta (12)
